Moncada asegura que en la plantilla cubana «todos» son líderes en el Clásico de Béisbol

2 minutos

San Juan, 6 mar (EFE).- El toletero Yoán Moncada, quien guió a Cuba este viernes a una victoria sobre Panamá, de 3-1, con un jonrón de dos carreras, en la apertura del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en San Juan, dijo que en su equipo «todos» son líderes, aunque hayan veteranos como él y otros más jóvenes.

«Ahí todos somos líderes», sostuvo Moncada en rueda de prensa tras el partido celebrado en el estadio Hiram Bithorn, donde se lleva a cabo la primera vuelta de dicho grupo.

Moncada, de 30 años, indicó, que aunque Alfredo Despaigne, de 39 años y capitán de la escuadra puede ser el máximo líder o también el campocorto Bárbaro Arruebarruena, «para mí, todos somos líderes en el clubhouse».

«Todos vinimos a jugar pelota, a apoyarnos. Cada cual puede tener una opinión y se comparte con todo el equipo. La vibra es mantenernos unidos, mantenernos lo más recto posible y divertirnos. Ya vieron cómo estaba el dogout de nosotros cuando se daba un hit, un doble o una jugada», prosiguió diciendo Moncada.

Moncada encabezó la ofensiva cubana con un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada para poner el marcador 3-0, aunque el encuentro finalizó 3-1.

El triunfo cubano fue el primero de la selección en el Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico desde el 2006.

Además, Cuba acumula marca de 3-0 sobre Panamá en dicho torneo mundialista desde que inició hace veinte años.

Por su parte, el dirigente de Cuba, Germán Mesa, resaltó su alegría por el triunfo, pues arrancó la competencia con récord ganador de 1-0 y con mayor confianza para su próximo encuentro, que será el domingo contra Colombia.

«Estamos ganando. Nos sentimos muy bien y a gusto en Puerto Rico», expresó Mesa, al tiempo en que dijo que posiblemente mantenga la misma alineación que tuvo este viernes para su compromiso ante la selección colombiana.

«Lo que está bien, no hay porqué arreglarlo. Ese es mi análisis», apuntó Mesa.

Cuba, Panamá y Colombia juegan en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol junto con Canadá y Puerto Rico.

Los dos equipos con el mejor récord avanzan a la segunda ronda. EFE

jm/laa

