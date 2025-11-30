Moncada pide a los hondureños participar «sin temor» en las urnas

2 minutos

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, votó este domingo en las elecciones generales que celebra Honduras y exhortó a la población a acudir masivamente y «sin temor» a las urnas para «definir nuestro destino».

«No dejemos que nadie defina nuestro destino, vamos a las urnas, usemos el derecho que tenemos al sufragio», declaró Moncada a periodistas antes de emitir su voto en Tegucigalpa.

Moncada pidió a los ciudadanos salir a votar «sin temor» y aseguró que el proceso transcurriría de forma pacífica tras la apertura de los centros de votación.

«El mensaje hoy es que salga la gente a votar sin temor», subrayó, y expresó su expectativa de una participación «masiva».

La aspirante de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país, Xiomara Castro, reiteró su rechazo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al que calificó de «tramposo» y criticó por estar «manejado por siete empresas privadas».

Moncada afirmó sentirse preparada para asumir la presidencia del país y resaltó el potencial de Honduras para generar empleo mediante la democratización de la economía.

«Honduras tiene una grandísima riqueza, sólo hay que aplicar la ley. Habrá muchos empleos con la democratización de la economía», subrayó, tras defender la continuidad del «proyecto de refundación» impulsado por la presidenta del país, Xiomara Castro.

Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras están habilitados para votar en los comicios, en los que se elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Los primeros resultados preliminares se darán a conocer unas cuatro horas después del cierre de las urnas, previsto para las 17:00 horas locales (23:00 GMT). EFE

