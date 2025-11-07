Monsieur Periné graba en el Museo de Historia Natural una versión de ‘Jardín del Paraíso’

2 minutos

Bogotá, 7 nov (EFE).- La banda colombiana Monsieur Periné se convirtió en el primer grupo latinoamericano en grabar una sesión en vivo en el Museo de Historia Natural de Londres, hito que marcó una «unión entre la música, la conservación ambiental», informó este viernes su promotora en un comunicado.

La agrupación liderada por Catalina García y Santiago Prieto presentó la versión en vivo de ‘Jardín del Paraíso’, grabada bajo la icónica ballena azul del museo, en colaboración con la banda del departamento colombiano de Nariño (sur) Bejuco y con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

La canción, publicada en 2024 en el Día Internacional para la Conservación de los Manglares, celebra la diversidad del Pacífico colombiano y refuerza el mensaje ambiental del tema, recientemente nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría de ‘Mejor Canción de Raíces’.

«La música también puede ser un puente hacia la memoria, la identidad y el cuidado de la vida», aseguró García, citada en el comunicado, al hablar de la emoción de interpretar su repertorio en un espacio emblemático de la ciencia.

En el Museo de Historia Natural de Londres han realizado actuaciones en directo otras bandas como Coldplay en 2019 como parte de la promoción de su álbum ‘Everyday Life’ o el artista irlandés Dermot Kennedy por ‘streaming’ durante la pandemia del covid.

El video captura la esencia acústica de ‘Jardín del Paraíso’, en la que las voces y los arreglos de ambas agrupaciones evocan los manglares y la biodiversidad del litoral pacífico.

Tras este lanzamiento, la banda llevará su espectáculo al público colombiano el próximo 8 de noviembre durante el festival benéfico Unidos por una Sonrisa en Bogotá, donde cerrará un año de reconocimientos que incluyó presentaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival de Jazz de Montreal y el Vive Latino de Zaragoza (España). EFE

