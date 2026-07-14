Montenegro avanza hacia su adhesión a la UE tras adoptar medidas de competencia y aduanas

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Bruselas, 14 jul (EFE).- La Unión Europea y Montenegro sumaron este martes un nuevo avance en el camino de Podgorica hacia el club comunitario, con el cierre de dos capítulos más de su negociación de adhesión, en concreto, los relativos a la política de Competencia y a la Unión Aduanera.

El primero, el capítulo 8, obliga a Podgorica a poner su legislación de competencia al nivel comunitario, dotarse de instituciones capaces de vigilar fusiones, ayudas estatales y prácticas antimonopolio, y demostrar que sabe aplicar esas reglas.

El segundo, el capítulo 29, tiene un objetivo más técnico: que las mercancías puedan cruzar la futura frontera exterior de Montenegro con la UE bajo el mismo código aduanero, el mismo arancel externo y los mismos trámites que ya rigen en el mercado único.

Así, el país balcánico eleva a 18 el número de capítulos cerrados de los 33 que componen su proceso, lo que supone que ha recorrido más de la mitad del camino.

«Los capítulos que cerramos hoy traerán beneficios tanto para los ciudadanos como para las empresas que quieran invertir en Montenegro», valoró la comisaria de Ampliación, Marta Kos, tras el cierre oficial de los títulos.

Para Kos, esto significa «que operarán bajo un único conjunto de normas, idéntico al del resto de la UE», lo que se traducirá en «menos carga administrativa, menos trámites y menos controles fronterizos».

No obstante, «parte del trabajo más crítico está aún por delante: fortalecer los cimientos democráticos de nuestro próximo Estado miembro, lo cual requiere apoyo político y un amplio respaldo social», concluyó la eurocomisaria.

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajić, aseguró por su lado que «el resto de capítulos están ya en la fase final, si no listos para cerrarse», y celebró el «apoyo casi unánime» del Parlamento montenegrino al proceso de reforma constitucional en el país, que allana el camino para el cierre de los capítulos relacionados con el Estado de derecho.

«Este año marca un punto de inflexión histórico: concluiremos las negociaciones de adhesión (para que) los parlamentos de todos los Estados miembros de la UE puedan iniciar el proceso de ratificación del tratado de adhesión», en cuya redacción Bruselas trabaja desde finales de abril, añadió Spajić.

La Comisión Europea propuso a finales de junio el paquete financiero que absorbería el coste de sumar un vigésimo octavo socio: 3.189 millones de euros entre 2028 y 2034, una factura calculada sobre la hipótesis de que la adhesión llegue en enero de 2028 y que se revisaría si se retrasa.

Montenegro aspira a convertirse en el miembro de la UE número «28 para 2028», según reiteró su presidente, Jakov Milatović, durante la cumbre UE-Balcanes Occidentales, celebrada en junio en la localidad montenegrina de Tivat. EFE

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