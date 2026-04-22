Montenegro más cerca de entrar en la UE gracias a un nuevo paso calificado de «hito»

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Bruselas, 22 abr (EFE).- Montenegro avanzó este miércoles en su acceso a la Unión Europea (UE) después del acuerdo logrado entre los embajadores de los Estados miembros para empezar a trabajar en un tratado de adhesión del país balcánico.

El propio presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitó hoy a Montenegro y calificó ese progreso de «hito».

«Felicidades a Montenegro. Hoy hemos dado un gran paso hacia su adhesión a la UE. La decisión de establecer el grupo de trabajo para redactar un nuevo tratado de adhesión es un hito clave», dijo el político portugués en una red social.

Costa añadió que, «por primera vez desde 2014, la UE pone en marcha el reloj para la próxima adhesión».

Fuentes de Chipre, país que ejerce la presidencia del Consejo de la UE este semestre, admitió haber trabajado duro para asegurar el establecimiento del grupo de trabajo «tan pronto como sea posible», debido al trabajo técnico previo que se ha tenido que llevar a cabo.

«Confiamos en que esto envíe una fuerte señal de que la adhesión está al alcance para los socios de la ampliación», añadieron las mismas fuentes.

Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008 y es candidato desde 2010.

El pasado diciembre la UE y Montenegro anunciaron el cierre provisional de cinco nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión del país en el bloque comunitario, lo que supone un avance «significativo» hacia la integración europea con el cumplimiento de 12 de los 33 capítulos abiertos. EFE

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