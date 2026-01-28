Montero: «La política del PP la define Vox» porque tiene «complejo de inferioridad»

2 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró hoy a propósito de la anunciada regularización de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España que la política del Partido Popular «la define Vox» porque el PP tiene «complejo de inferioridad» y «miedo» a la ultraderecha.

«En este momento, la política del Partido Popular la define Vox, la define la ultraderecha», dijo Montero en Bruselas, donde acudió al Parlamento Europeo a presentar la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

«Tienen preocupación, tienen miedo, respecto a esta cuestión de crecimiento de ese sector de la ultraderecha y no se les ocurre otra idea que propugnar los mismos postulados, los mismos criterios, la misma política que está propugnando la ultraderecha», agregó.

Montero se refería así al rechazo del PP a la regularización anunciada por el Ejecutivo, que el Partido Popular cree que puede incumplir el pacto europeo de inmigración.

La vicepresidenta señaló que esa postura es «lamentable porque cambian de opinión y son incoherentes», ya que en abril de 2024 el PP votó a favor de la iniciativa legislativa ciudadana promovida por la Iglesia «que está detrás de esta regularización».

«En su día, la votó a favor en el Congreso de los Diputados y hoy cambia su voto, cambia su opinión, denosta esta política básicamente por el complejo de inferioridad que tiene el Partido Popular respecto a Vox», declaró Montero en una comparecencia ante la prensa.

Sanidad y educación

La también ministra de Hacienda agregó que los inmigrantes que van a ser regularizados son personas que ya «están viviendo» en España y que los ciudadanos se encuentran «en el metro, en el autobús o en la puerta del mercado» y que con el cambio de estatus contribuirán a mantener los servicios públicos.

«La medida es oportuna, la medida es necesaria, llega en un buen momento, desde luego para estas personas y para el conjunto de ciudadanos de España que queremos tolerancia, queremos convivencia y queremos también que estas personas contribuyan al sostenimiento de la sanidad o la educación, pero nos encontramos con un Partido Popular que ha cambiado de opinión», señaló Montero. EFE

drs-jaf/ah