Montero: PSOE tiene «los mecanismos más innovadores» para combatir y evitar casos de abuso

Bruselas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este miércoles en Bruselas que el PSOE cuenta con «los mecanismos más innovadores» para combatir, evitar y dar curso a casos de abuso sexual, ante los que han golpeado al partido en las últimas semanas.

«El Partido Socialista es un partido que está firmemente comprometido con la defensa de la igualdad de las mujeres y que ha puesto en marcha los mecanismos más innovadores al interior de las organizaciones políticas para combatir, evitar y dar curso a todas aquellas denuncias», dijo a los medios en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Montero, que también es líder del PSOE en Andalucía, afirmó que su partido es el primero «que ha prohibido que sus militantes consuman prostitución», algo que consideró «pionero en España».

Sobre las acusaciones de acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que trascendieron en un programa de Cuatro, Montero detalló que la primera denuncia se recibió este lunes en el canal interno del partido, un mecanismo que puso en valor.

«Está permitiendo que aquellas mujeres que hayan sentido que su vida profesional, social o de relación con la militancia hayan podido tener sensación de acoso, de humillación, de vejación o de cualquier otro sentimiento en relación con esta cuestión, lo puedan denunciar y lo hagan con todas las garantías de seguridad», dijo.

En relación al caso Salazar, adelantó que «en los próximos días» el partido contará con el informe interno de la Comisión de Acoso , un órgano «que trabaja por supuesto con independencia y con absoluta objetividad y del que no conocemos sus actuaciones porque la intimidad de su actuación es una de las características de este órgano», explicó.

En este sentido, añadió que la forma de actuar del PSOE «contrasta enormemente con lo que se hace en otros partidos políticos y concretamente en el Partido Popular» y recordó la denuncia interpuesta al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por su propio partido en la localidad, por otro supuesto caso de abuso sexual. EFE

