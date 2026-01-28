Montero apela al «espíritu de Adamuz» en el funeral por las víctimas del accidente

2 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, apeló este miércoles al «espíritu de Adamuz» y criticó que «haya llamamientos por parte de portavoces del Partido Popular» para que miembros del Ejecutivo no acudan al funeral religioso en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario.

«Yo reivindico ese espíritu de Adamuz que permite que todos podamos convivir, cada uno desde su idea, desde su pensamiento, y que no se utilice el dolor de las víctimas para crear mayor confrontación o mayor crispación», dijo Montero en declaraciones a la prensa desde el Parlamento Europeo, donde hoy defendió la candidatura de Málaga a la Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

La vicepresidenta, que representará al Gobierno en el funeral, dijo que «parece mentira que incluso en actos religiosos tengamos que escuchar algunos de los comentarios que portavoces del Partido Popular están refiriendo al Gobierno para que no acuda».

«No entiendo cuál es su interés, pero sí le digo que desde luego es reprochable que algunos utilizan el dolor, utilicen la tragedia que tenemos para intentar crear mayor crispación», continuó Montero

En este sentido, señaló que «los ciudadanos quieren que se dejen a un lado las disputas políticas cuando estamos hablando de hechos tan graves», e insistió en reivindicar ese espíritu de Adamuz que nos permita a todos comportarnos de la forma lógica, que no es otra que el acompañamiento a los que son protagonistas», que son «las víctimas y sus familiares».

El funeral lo presidirán los reyes el próximo jueves en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaran posponer el homenaje de Estado que iba a celebrarse el próximo 31 de enero, tras hablar con una amplia mayoría de familias que dijeron que les resultaría imposible asistir ese día. EFE

drs/rja /lab

(vídeo)