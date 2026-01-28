Montero insta a «no anticipar» próximos pasos del posible indulto a García Ortiz

Bruselas, 28 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo este miércoles que «no hay que anticipar ninguna cuestión» respecto a la petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz que está tramitando el ministerio de Justicia, al tiempo que pidió «dejar trabajar a los organismos técnicos».

Desde el Parlamento Europeo, donde acudió a defender la candidatura de Málaga para ser la sede de la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea, y preguntada sobre este asunto, Montero señaló que «los procedimientos tienen sus pasos».

«No hay que anticipar ninguna cuestión, sino dejar trabajar a los organismos técnicos para que continúen un expediente que ya llegará en su momento oportuno a los lugares en donde tenga que recibir o no la bendición por parte del Gobierno», explicó Montero.

El Ministerio de Justicia está tramitando la petición de indulto para García Ortiz, y ha pedido un informe al Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total.

Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

