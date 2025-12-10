Montero pide la dimisión del alcalde de Algeciras y afea a Moreno que desconociera el caso

Bruselas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, pidió este miércoles en Bruselas la dimisión del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras la denuncia de su partido contra él por acoso o abuso sexual, entre otros delitos.

«Yo exijo al Partido Popular que le pida el acta de senador (…) y por otra parte le pido también que dimita de alcalde de Algeciras y que permita que un representante que merezca esa consideración pueda ocupar la alcaldía de una ciudad tan importante», dijo Montero a los medios de comunicación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

La líder socialista afeó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desconociera este y otros casos de corrupción del PP en Andalucía y habló de la «hipocresía» de los populares, un partido político que «no se compromete con la defensa de las mujeres» y «que pacta con la ultraderecha, que niega la violencia de género».

«Hace mucho tiempo que se conoce en Andalucía, que se le ha preguntado por ella en el pleno del Parlamento de Andalucía y que ni siquiera se ha interesado por poder averiguarlo», aseguró Montero, que coincidió con el presidente andaluz y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el acto de presentación de la candidatura de la ciudad de Málaga para acoger la Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

Moreno sostuvo este miércoles que desconocía el caso y que se enteró esta mañana por uno de sus asesores de comunicación.

Landaluce se mantendrá en el cargo y como senador, pero ha renunciado temporalmente a su militancia y sus responsabilidades orgánicas en el PP «para defender su honor» tras la denuncia del PSOE contra él por acoso o abuso sexual, entre otros delitos.

En la denuncia también se pide al Ministerio Fiscal que el Tribunal Supremo investigue la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exconcejal popular y de la excónyuge de un dirigente popular tras la divulgación de informaciones sobre supuestos episodios «de acoso y/o abuso sexual» a las involucradas. EFE

