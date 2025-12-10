Montero y Moreno destacan las fortalezas de Málaga para acoger la Autoridad Aduanera de UE

Bruselas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, destacaron este miércoles en Bruselas las ventajas de la ciudad de Málaga para como candidata para acoger la sede de la Autoridad Aduanera Europea.

Entre ellas, destacaron su alta competencia tecnológica, sus buenas conexiones de transporte o su posicionamiento estratégico.

Montero y Moreno participaron hoy en un acto de presentación de la candidatura de la ciudad española a ser sede de la futura Autoridad Aduanera Europea (EUCA), celebrado en la Representación Permanente de España Ante la Unión Europea (REPER) en la capital belga, y al que también asistió el alcalde malagueño, Francisco de la Torre.

Este acto llega después de que el Gobierno de España, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento malagueño, presentara formalmente el pasado 27 de noviembre la candidatura de Málaga para albergar la EUCA.

La vicepresidenta y titular de Hacienda afirmó que Málaga es «una excelente candidata» y «la mejor» de entre las que se han postulado, gracias a su enclave en el Mediterráneo con un «inmejorable posicionamiento estratégico», a su conectividad, su «liderazgo en redes 5G» o su red de transportes.

La candidatura cuenta además «con el respaldo institucional de todas las autoridades públicas» y de la sociedad civil malagueña, y «cumple con los requisitos de seguridad, sostenibilidad y facilitación del comercio».

Montero destacó también algunos de los retos que afrontará la nueva autoridad aduanera europea, en concreto «la explosión del comercio electrónico», el cual «crece a un ritmo mas rápido que las propias medidas adoptadas», la transformación digital en cadenas de suministros y la aplicación de la IA, o el cumplimiento de normativas de sostenibilidad y condiciones laborales en países de origen.

Moreno apela a una «mayor representación de Europa del sur»

Moreno, por su parte, destacó que la candidatura malagueña, «se enmarca en el renacimiento de Andalucía» y que cuenta con esta ciudad «como uno de sus motores mas destacados y dinámicos».

De Málaga subrayó su puerto en expansión o el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, su «consolidado sistema tecnológico» o sus «conexiones de transporte», que la convierten en «lugar ideal» para la nueva agencia europea.

Y apeló al «criterio de equilibrio geográfico» a la hora de distribuir agencias europeas, ya que España se había postulado anteriormente a ser sede de otros organismos que fueron otorgados a otros estados miembros, en concreto la Agencia Europea del Medicamento (Ámsterdam) y la Autoridad europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Frankfurt).

El alcalde de Málaga ensalzó las «ventajas logísticas» de la ciudad, entre ellas sus numerosas conexiones aéreas internacionales, que permiten que cada año visiten la ciudad 14,4 millones de personas, o las 715 empresas tecnológicas que acoge.

Junto a la ciudad andaluza compiten Roma, Lille (Francia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia, Lieja (Bélgica), Bucarest y Zagreb por hacerse con la futura institución, que deberá estar plenamente operativa en enero de 2028 y empleará a unas 250 personas.

La nueva agencia es una de las piezas clave de la reforma aduanera de la UE, que busca responder al aumento masivo de la llegada de mercancías hacia el bloque derivada del auge del comercio en línea, sobre todo desde China.

La Autoridad Aduanera se encargará de coordinar la actividad de las autoridades nacionales y de gestionar el nuevo Centro de Datos unificado con el que la Unión prevé facilitar el control de las mercancías. EFE

