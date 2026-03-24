Monterrey lidera el Clausura femenino en México

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México, 23 mar (EFE).- El equipo femenino de Monterrey lidera el torneo Clausura mexicano al cabo de la decimotercera fecha.

El equipo en el que destacan la española Lucía García y la colombiana Marcela Restrepo, empató 0-0 el viernes con Guadalajara.

Monterrey suma 33 puntos, 3 más que Pachuca, Tigres y América; 5 por o encima de Toluca y 6 arriba de Guadalajara.

La francesa Eugenie Le Sommer aportó el viernes tres goles para la goleada de Toluca por 5-1 a Necaxa.

Le Sommer alcanzó con 14 goles en la cima de la clasificación de goleadoras a la mexicana Diana Ordónez, de Tigres.

Son seguidas por la mexicana Charlyn Corral, de Pachuca, con 12, y la española Lucía García, con 9.

El campeón Tigres se impuso el domingo por 0-2 a San Luis con goles de la brasileña Jheniffer Cardinali y la mexicana Natalia Colín.

La decimocuarta jornada del torneo Clausura se jugará entre este miércoles y el domingo.

25.03: Tigres-América.

27.03: Pumas-León, Atlas-Necaxa, Pachuca-Monterrey y Mazatlán-Toluca.

28.03: Cruz Azul-Puebla y Santos Laguna-San Luis.

29.03: Querétaro-Juárez y Tijuana-Guadalajara. EFE

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