Monterrey presenta primer vehículo autónomo de uso público en América Latina

2 minutos

Monterrey (México) 10 de feb, (EFE).- El primer vehículo autónomo de uso público en América Latina fue presentado este martes por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, al norte de México, con el objetivo de que opere en el estado en «dos o tres años».

Jorge de Jesús Lozoya Santos, profesor investigador y líder del Grupo de Investigación de Movilidad Futura de la Escuela habló de los pormenores del proyecto que marca el inicio de la movilidad del futuro para el estado de Nuevo León ya que se buscan impulsar los vehículos autónomos en la entidad en un lapso de dos a tres años.

«En los últimos cinco años hemos generado un proyecto insignia que se llama Mobility, somos más de 45 profesores a nivel nacional enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible sobre todo en los que son enfocados a ciudades y comunidades sostenibles», dijo.

Lozoya Santos destacó que así fue como surgió el minibus autónomo dentro proyecto del laboratorio de movilidad en el Distrito Tec, que comprende las inmediaciones del Campus Monterrey.

«Los distritos de movilidad automatizada están enfocados evaluar la tecnología y su impacto en la región, mover a las personas y a las cosas de un punto A a un punto B de forma segura y limpia; que todos puedan usar un sistema de transporte, seguro, limpio y que tenga siempre un impacto social», dijo.

El profeso universitario expuso que el vehículo estará disponible a través de invitación y apuntó que esperan que para antes de junio ya esté brindando servicio a personas fuera de la comunidad Tec, dado que Monterrey es una de las ciudades mexicanas sede del Mundial de Fútbol 2026 que arranca en ese mes.

El profesor investigador comentó que el desarrollo de la unidad de uso autónomo les tomó unos dos años.

«Un vehículo ya de este tipo ya con lo que se ha hecho y lo que se aprendió se puede habilitar en meses y medio, ya nada más es comprar todo, montar, probar, entrenar», expuso.

Por último, reconoció que actualmente en Nuevo León no existe la legislación para la circulación de vehículos automatizados por lo que están trabajando en impulsar la parte legal, y apuntó que espera que en un lapso de dos a tres años los vehículos autónomos en la vía pública sean una realidad en Nuevo León.

«También depende mucho de lo que viene siendo la autorización por la parte del Congreso local y a nivel nacional (…) Es un sueño que podamos tener en los próximos dos o tres años, una legislación no solo para hacer pruebas sino para tener servicio a la comunidad», agregó. EFE

ac/afs/gad

