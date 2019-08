En 1999, se llevó a cabo una operación de limpieza que recuperó más de 15 hectáreas de terreno invadidas por arbustos y matorrales. Desde entonces, la zona se mantiene limpia gracias a los voluntarios que una vez al año llevan a cabo esta labor. Si se compara con una versión anterior (rechazada por la Asamblea Municipal de Indemini en 2002) el proyecto actual ya no incluye una quesería, sino que tiene como objetivo revitalizar la actividad agrícola, el pastoreo de cabras y ovejas y limpiar el terreno.

Casa con vistas al lago por un franco Rino Scarcelli 22 de agosto de 2019 - 11:00 Vender nueve edificios de piedra en los valles del Tesino por el simbólico precio de un franco cada uno. Esta es la idea del municipio de Gambarogno para mejorar Monti di Sciaga, en la Suiza de habla italiana. Los compradores deberán comprometerse a renovar estas pequeñas viviendas. Monti di Sciaga es el nombre de un pasto alpino en la aldea de Indemini, uno de los lugares habitados más remotos del cantón del Tesino. Aunque ubicado en Val Veddasca, valle que prácticamente está en territorio italiano, Indemini pertenece a Suiza. Está a 18 kilómetros por una carretera sinuosa (incluyendo el paso de un puerto) del pueblo de Gambarogno, del que forma parte desde que en 2010 se fusionaron diversas localidades. Con sus pastos bien cuidados, desde lejos Monti Sciaga no parece un lugar olvidado. Pero después de cruzar el arroyo de Giona y subir el camino, nos damos cuenta de que las casas están casi en ruinas. Hay en marcha un proyecto para mejorar la zona, que prevé la construcción de un refugio alpino (sufragado por el municipio) para alojar a los ciclistas de montaña y excursionistas que atraviesan las montañas de Tamaro y Lema. Como el municipio carece de fondos para financiar la restauración de las viviendas, propone venderlas, a compradores privados, por el módico precio de un franco. Los futuros propietarios tendrán que comprometerse a restaurar por completo estas casas con sus tejados de granito, según criterios técnicos y de calidad muy específicos, y en un plazo de tiempo determinado. Se han preparado las descripciones de los nueve edificios para los potenciales compradores. Cuando el diario La Regione publicó la noticia mucha gente pidió consultarlas. Pero aún es pronto para la compra en sí: la propuesta del Ayuntamiento todavía debe ser estudiada en comisión y votada por el Legislativo (en otoño). Encontrar nueve compradores –o solo uno, una fundación que compre todas las viviendas, por ejemplo – será difícil pero no imposible. Ya que Sciaga ofrece una vista impresionante de todo el valle de Veddasca hasta el lago Maggiore y está conectado a la red de agua potable. En 1999, se llevó a cabo una operación de limpieza que recuperó más de 15 hectáreas de terreno invadidas por arbustos y matorrales. Desde entonces, la zona se mantiene limpia gracias a los voluntarios que una vez al año llevan a cabo esta labor. Si se compara con una versión anterior (rechazada por la Asamblea Municipal de Indemini en 2002) el proyecto actual ya no incluye una quesería, sino que tiene como objetivo revitalizar la actividad agrícola, el pastoreo de cabras y ovejas y limpiar el terreno. ¿Y quién sabe? Una vez que vuelva la vida a Sciaga, podría resurgir la idea de conectarlo con Indemini a través de teleférico.