Moody’s: Mundial aportaría 0,13 puntos al PIB de México en 2026

3 minutos

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- Moody’s Analytics estimó este martes que el Mundial de fútbol de 2026 aportará 0,13 puntos porcentuales al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México, un impacto limitado pero relevante ante una previsión de expansión económica de apenas 1,5 % este año.

En su reporte ‘Mundial en seguimiento: una apuesta norteamericana’, la firma explicó que el efecto económico dependerá principalmente de la venta de boletos y del turismo, ya que los tres países sede —México, Estados Unidos y Canadá— utilizarán infraestructura existente, lo que reduce la necesidad de grandes inversiones.

En el caso mexicano, destacó que las remodelaciones de los tres estadios sede fueron financiadas casi en su totalidad por el sector privado.

Aunque México albergará menos partidos que Estados Unidos, Moody’s señaló que el menor tamaño de su economía y los efectos indirectos del gasto turístico harán más visible el impulso al crecimiento. De hecho, la calificadora elevó en abril su previsión para el país de 1,4 % a 1,5 %, en parte por este factor.

A nivel regional, indicó que Ciudad de México podría beneficiarse del gasto indirecto en ocio y hospitalidad, pese a recibir menos partidos, debido a su consolidación como destino turístico global y su ubicación estratégica para visitantes que deseen recorrer el país.

El informe también recordó que México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo, aunque anticipó menores beneficios duraderos en infraestructura en comparación con los torneos de 1970 y 1986.

Para Estados Unidos, Moody’s previó un impacto marginal de 0,05 puntos porcentuales en su PIB en 2026, concentrado en grandes áreas metropolitanas, mientras que para Canadá estimó una contribución de 0,07 puntos, liderada por Toronto y Vancouver.

No obstante, advirtió que políticas migratorias estrictas en Estados Unidos podrían limitar el turismo, aunque el calendario veraniego y eventos para aficionados podrían elevar el impacto.

Para Canadá, Moody’s proyectó una contribución de 0,07 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, con Toronto y Vancouver liderando el aumento del turismo durante el torneo, aunque, debido a la distancia entre ambas ciudades, podría tener menores efectos de arrastre.

De cara al torneo, que comenzará el próximo 11 de junio, otras instituciones han presentado estimaciones más optimistas.

El banco Banorte calculó un impacto de entre 0,42 y 0,62 puntos en el PIB mexicano, mientras que BBVA México lo situó en alrededor de 0,3 puntos, equivalente a unos 36.000 millones de pesos (casi 2.057 millones de dólares).

Por su parte, Deloitte estimó un impacto de 2.730 millones de dólares (0,14 % del PIB) y la creación de 100.000 empleos, además de la llegada de más de 800.000 turistas.

Desde el sector empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo proyectó beneficios de hasta 200.000 millones de pesos (unos 10.833 millones de dólares), el triple de la derrama oficial estimada en 65.000 millones de pesos (unos 3.611 millones de dólares).

La Federación Mexicana de Fútbol pronosticó ingresos por 3.000 millones de dólares y la llegada de más de cinco millones de visitantes. EFE

jsm/csr /gpv