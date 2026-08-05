Moody’s alerta que la infraestructura eléctrica limita el potencial de México para la IA

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- México se consolidó como el segundo mercado de centros de datos de América Latina, con el 27 % de la capacidad instalada de la región, pero las limitaciones de su infraestructura eléctrica amenazan con frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), advirtió este miércoles Moody’s Ratings.

En su más reciente reporte de sector, la calificadora señaló que la región latinoamericana avanzará más lentamente y de forma desigual en la adopción de IA frente a otras, debido a rezagos en innovación, inversión, competencias digitales, instituciones y capacidad informática.

Brasil y Chile están a la vanguardia, mientras México destaca por su infraestructura digital, según el informe ‘La IA pone de manifiesto brechas estructurales en América Latina que limitan la adopción y competitividad’.

A comienzos de 2026, Latinoamérica albergaba unos 2.340 megavatios (MW) de capacidad instalada en centros de datos, con un crecimiento anual del 15 % al 20 %.

Brasil concentra el 49 % de esa capacidad, México el 27 % y Chile el 9 %, una posición relevante ante el aumento de cargas de trabajo vinculadas con la IA, que demandan instalaciones de mayor densidad y más energía.

Sin embargo, Moody’s identificó en México una “insuficiencia estructural de oferta” eléctrica tras un periodo de subinversión e interferencia política, que restringe la capacidad del país para absorber la nueva demanda asociada con la IA.

La agencia consideró que el plan de inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de unos 28.200 millones de dólares hasta 2030, ayudará a ampliar la producción y mejorar la confiabilidad de la red en los próximos años.

La presión también alcanza al uso de agua, debido a que los centros de datos requieren sistemas intensivos de refrigeración, mientras zonas del centro de México enfrentan estrés hídrico y mayores exigencias ambientales y comunitarias para nuevos proyectos.

En el sector empresarial, Moody’s anticipó que la IA favorecerá principalmente a las compañías grandes y diversificadas.

Destacó a las mexicanas Coca-Cola FEMSA, Arca Continental y Grupo Bimbo por sus redes de distribución, datos de clientes y posibilidades para optimizar pedidos, demanda, producción e inventarios.

En telecomunicaciones, América Móvil y Grupo Televisa figuran entre las empresas que pueden obtener mejoras en gestión de redes, atención al cliente, asignación de capital y márgenes mediante estas herramientas.

Para el sistema financiero regional, la calificadora prevé que la IA reforzará las ventajas de las grandes instituciones con datos propios y capacidad de inversión, aunque también permitirá a competidores más pequeños aprovechar información alternativa en economías con alta informalidad.

Moody’s alertó además de que la rápida digitalización puede incrementar riesgos operativos, incluidos ataques con programas maliciosos e ingeniería social, particularmente en México y Brasil.

En conjunto, la agencia concluyó que la demanda por IA seguirá sólida en Latinoamérica, pero su expansión dependerá fundamentalmente de energía suficiente, redes de transmisión, claridad regulatoria y acceso a financiamiento. EFE

jsm/csr/lpm