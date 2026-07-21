Moody’s eleva la calificación de la deuda soberana de Argentina

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Buenos Aires, 21 jul (EFE).- La calificadora de riesgo Moody’s mejoró este martes la calificación de la deuda soberana de Argentina, una decisión que el Gobierno de Javier Milei resaltó como muy positiva para atraer a más inversores.

La agencia subió las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera del Gobierno de Argentina a B3 (grado especulativo, equivalente a B- para las calificadoras Fitch y S&P), desde Caa1 (riesgo de crédito alto), y cambió la perspectiva a ‘positiva’, desde ‘estable’.

Moody’s señaló en un comunicado que esta mejora de las calificaciones obedece a que el riesgo de incumplimiento de pagos por parte de Argentina «ha disminuido de forma significativa, ya que la estabilización macroeconómica ha superado la fase inicial de ajuste y ha dado lugar a una mejora más duradera de los fundamentos crediticios».

«El superávit fiscal sostenido, el descenso de la inflación y la continua liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macroeconómica», afirmó la calificadora.

La agencia sostuvo que «las perspectivas de la posición externa de Argentina han mejorado notablemente, gracias al sólido desempeño de las exportaciones y al aumento de la inversión extranjera directa en los sectores energético y minero, junto con un mayor acceso al financiamiento externo».

«La perspectiva positiva refleja nuestra opinión de que el perfil crediticio de Argentina podría seguir fortaleciéndose a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinen con la estabilización macroeconómica en curso», indicó Moody’s.

En mayo pasado, la calificadora de riesgo Fitch ya había subido la nota de la deuda soberana argentina a B-, en tanto que S&P hizo lo mismo en junio último.

«Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina», destacó el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, tras el anuncio de Moody’s.

Daza resaltó que Moody’s considera que la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal «tienen crecientes probabilidades de perdurar más allá» del actual gobierno.

El viceministro destacó además que la decisión de Moody’s «permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales».

«Y un último punto. Moody’s no solo mejoró hoy la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de estable a positiva. Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses», añadió.

Debido a su historial de incumplimientos en los pagos y a las altas tasas de interés que debería convalidar, Argentina no acude a los mercados internacionales de deuda para financiarse desde principios de 2018, cuando su índice de riesgo país oscilaba entre los 360 y los 400 puntos básicos.

Este martes, el índice de riesgo país de Argentina cerró en 420 puntos. EFE

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