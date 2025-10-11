Moody’s mantiene la calificación crediticia de Bélgica en ‘Aa3’ y subraya su deuda pública

2 minutos

Bruselas, 11 oct (EFE).- La agencia estadounidense Moody’s mantiene la calificación crediticia de Bélgica en ‘Aa3’, aunque con perspectivas negativas a causa del elevado nivel de deuda pública, según informaron medios locales este sábado.

Según la calificadora de riesgo, ‘Aa’ representa un riesgo crediticio muy bajo, siendo la segunda mejor calificación. Sin embargo, ‘Aa3’ es la más baja dentro de dicha categoría.

Moody’s señaló que «las reformas estructurales son el núcleo del programa» del Gobierno belga «para hacer frente a los retos persistentes que son la baja tasa de empleo, el envejecimiento de la población y el aumento de los déficits presupuestarios».

Asimismo, resaltó que sigue existiendo el riesgo de que Bélgica no sea capaz de estabilizar la deuda pública, por lo que mantuvo las perspectivas negativas en su calificación.

La agencia estadounidense también recomendó mejorar la coordinación de las políticas presupuestarias de los diferentes niveles de gobernanza, así como reformas económicas estructurales para el empleo, y advirtió de un debilitamiento de la competitividad por los recientes aumentos salariales y costes energéticos.

«Está claro que se necesitan nuevos esfuerzos para sanear aún más el saldo presupuestario antes de que finalice la legislatura. Estamos trabajando sin descanso para conseguirlo», indicó el primer ministro, Bart de Wever, según medios belgas, añadiendo que el mantenimiento de la calificación demuestra que «las reformas ya aplicadas se valoran y nos dan un respiro».

El pasado mes de junio, otra agencia de calificación, Fitch, ya rebajó la calificación de Bélgica a su nivel más bajo en los últimos 30 años. EFE

par/amg