Moody’s mantiene la nota de Francia, pero cambia la perspectiva a negativa

París, 24 oct (EFE).- La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s mantuvo este viernes la nota de Francia en Aa3, en lugar de la bajada de un escalón que se temía, pero cambió su perspectiva de estable a negativa.

A diferencia de lo que ya habían hecho en las últimas semanas Standard & Poor’s (S&P) y Fitch, que sí degradaron sus evaluaciones para Francia, Moody’s optó por empeorar solo las perspectivas y justificó su decisión en el «riesgo incrementado de que la fragmentación del panorama político del país siga perjudicando el funcionamiento de las instituciones legislativas francesas».

«Esta inestabilidad política corre el riesgo de obstaculizar la capacidad del Gobierno para abordar retos políticos clave, como el elevado déficit fiscal, el aumento de la carga de la deuda y el incremento duradero de los costes de financiación, lo que provocaría un debilitamiento más rápido de los principales indicadores fiscales de Francia de lo que esperamos», detalló Moody’s en un comunicado.

Las divisiones políticas también aumentan, para la agencia, «el riesgo de que se produzca una reversión duradera de las disposiciones clave de las reformas estructurales adoptadas anteriormente, en particular la reforma de las pensiones de 2023», una medida que ya se comprometió a suspender el primer ministro francés, Sébastian Lecornu.

«Si la suspensión de esta reforma se prolonga más allá de unos pocos años -advirtió Moody’s-, agravará los retos fiscales del Gobierno y afectará negativamente a la tasa de crecimiento potencial de la economía».

En cuanto a la decisión de mantener la nota en Aa3, en lugar de rebajarla, la agencia la atribuyó a la «significativa fortaleza económica de Francia» y a su economía «rica y diversificada».

«La solidez de los balances de los hogares y empresas, así como la robustez del sector bancario, contribuyen a la estabilidad macroeconómica y a la capacidad de la economía para absorber las crisis. Además, Francia cuenta con instituciones públicas muy competentes, aunque la solidez del marco institucional se está poniendo a prueba», agregó.

La nota también tiene en cuenta la expectativa de los analistas de que «la asequibilidad de la deuda se debilitará progresivamente, aunque partiendo de niveles sólidos, a medida que la deuda emitida a tipos muy bajos venza y deba refinanciarse a costes más elevados».

Tras la publicación de esta evaluación, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, señaló en sus redes sociales que esta decisión demuestra «la necesidad absoluta de construir un camino hacia un compromiso presupuestario».

«El Gobierno sigue decidido a mantener el objetivo de déficit del 5,4 % del PIB anunciado para 2025 y a seguir una ambiciosa trayectoria de reducción del déficit público para volver a situarlo por debajo del 3 % del PIB en 2029, sin dejar de preservar el crecimiento», recalcó Lescure.

Y es que la evaluación de Moody’s llegó el mismo día que el pleno de la Asamblea Nacional (cámara baja) comenzó a debatir el proyecto de presupuesto presentado por Lecornu para 2026, si bien el camino para lograr su aprobación se anticipa cuanto menos tortuoso y de ello dependerá la supervivencia del actual Ejecutivo.

Al no haber mayorías claras en la Asamblea Nacional, Lecornu tiene una dura tarea hasta fin de año para dotar a Francia de una ley presupuestaria con la que controlar el elevado déficit (que será del 5,4 % este año), para lo que necesitará apoyos a la derecha y a la izquierda.

Desde esta última sección del arco político, su baza son los socialistas, pero estos le reclaman gestos como aumentos de impuestos a los más ricos.

Eso después de que Lecornu accediera a tramitar la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023 a cambio de que los socialistas no se sumaran a las mociones de censura plenteadas de inicio contra él, una medida que también se deberá aprobar al hilo de los presupuestos de 2026, como una enmienda.

En septiembre, la agencia estadounidense Fitch había degradado la nota de la deuda soberana gala de AA- a A+, por el estado de las finanzas públicas, y justo hace una semana hizo lo mismo Standard & Poor’s, desde AA-/A-1+ hasta A+/A-1. EFE

