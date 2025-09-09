The Swiss voice in the world since 1935

Moody’s mejora la calificación de la mexicana Pemex tras el plan de rescate del gobierno

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La calificadora Moody’s Ratings mejoró este lunes la nota crediticia de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y le asignó perspectiva estable, al destacar el compromiso del gobierno en apoyar a la compañía en el cumplimiento de sus pesadas obligaciones financieras.

El aumento de la calificación, que pasó de «B3» a «B1», se da un mes después de que el gobierno de la izquierdista Claudia Sheinbaum anunciara un plan para rescatar a la petrolera que incluyó la colocación de 12.000 millones de dólares en bonos.

También contempla la creación de un fondo de inversión por 13.000 millones de dólares que servirá para apuntalar 21 proyectos de exploración y producción en conjunto con empresas privadas, así como un nuevo régimen tributario para disminuir su carga fiscal.

«La mejora en las calificaciones refleja un mayor compromiso por parte de la actual administración del Gobierno de México para apoyar a PEMEX en el cumplimiento de sus obligaciones financieras», señaló Roxana Muñoz, ejecutiva senior de Moody’s Rating, citada en un comunicado.

Destacó que el plan estratégico 2025-2035, presentado por la administración Sheinbaum, «marca un cambio en el enfoque del gobierno», con transacciones coordinadas para avanzar hacia «el fortalecimiento de la posición financiera» de Pemex en los próximos cinco años.

Muñoz advirtió, no obstante, que Pemex «continúa enfrentando desafíos estructurales persistentes, los cuales esperamos sigan presionando su desempeño financiero».

Pemex, la empresa más grande del país, duplicó su deuda en los últimos 20 años hasta alcanzar casi 106.000 millones de dólares, mientras que su producción de petróleo se redujo a menos de la mitad.

Hasta el segundo trimestre de este año, la petrolera cargaba todavía una pesada deuda de 98.800 millones de dólares, según su reporte financiero.

Su directiva prevé, sin embargo, que para diciembre próximo la deuda baje a 88.800 millones de dólares y a 77.300 millones en 2030.

jla/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR