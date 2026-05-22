Moody’s baja calificación a estatal eléctrica CFE y a ocho bancos tras recorte a México

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- La agencia calificadora Moody’s Ratings bajó este jueves la calificación de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México y de ocho instituciones financieras mexicanas, tras ajustar el miércoles la calificación del Gobierno de México.

Moody’s Ratings indicó que rebajó la nota en moneda extranjera de la CFE a Baa3 desde Baa2, y cambió la perspectiva a estable desde negativa y añadió que la baja de la calificación de CFE sigue a la rebaja de la calificación del Gobierno de México, como su proveedor de apoyo.

El miércoles, la firma rebajó la calificación soberana de México a ‘Baa3’ desde ‘Baa2’, el último escalón dentro del grado de inversión, al advertir un deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, mayores presiones derivadas del apoyo financiero a la petrolera estatal Pemex y un entorno de bajo crecimiento económico.

La agencia advirtió que la evaluación a la CFE está limitada «por la alta exposición a la volatilidad de los precios del gas natural y al riesgo cambiario, en un entorno de mercado inestable y con incertidumbre geopolítica».

«Si bien estos riesgos se mitigan parcialmente mediante coberturas sobre parte de sus compras de combustible, los flujos de efectivo de la empresa no están completamente protegidos contra presiones negativas en un escenario de volatilidad prolongada de los precios globales de la energía y disrupciones en el suministro», añadió.

La evaluación, dijo Moody´s, también integra el plan de inversión de capital de la eléctrica, de aproximadamente 30.000 millones de dólares hasta 2030, que «implica riesgos de ejecución y será financiado mediante una combinación diversa de fuentes e instrumentos, lo que resultará en un aumento moderado del endeudamiento».

La agencia calificadora informó también que rebajó las notas de depósito, deuda y emisor de ocho instituciones financieras, entre ellas, BBVA México, Banorte, Santander México, Banco del Bajío, Bancomext, Nafin, así como del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Moody’s explicó que las acciones reflejan el estrecho vínculo entre la capacidad financiera del Gobierno mexicano y la fortaleza crediticia de bancos y entidades relacionadas con el sector público, especialmente en escenarios de estrés económico.

Las acciones de calificación, explicó Moody´s, «responden a la rebaja de la calificación soberana del Gobierno de México a Baa3 desde Baa2».

«La calidad crediticia soberana limita las calificaciones de emisores domiciliados en el país, ya que refleja las condiciones macroeconómicas y la dinámica de los mercados financieros que influyen en su entorno operativo», expuso.

Además, dijo que los bancos «presentan fuertes vínculos con el soberano, debido a su exposición a la economía real y a riesgos sistémicos e institucionales impulsados por el gobierno».

En consecuencia, «la rebaja —que refleja menor flexibilidad fiscal, menores expectativas de crecimiento del PIB, un mercado laboral débil y persistentes incertidumbres en torno al comercio y la certeza jurídica— afecta directamente los perfiles crediticios de las instituciones financieras alineadas con el soberano».

Según Moody’s, la reducción de la nota de México refleja «un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal» en México que se aceleró desde 2024 debido a la rigidez del gasto público, una limitada base de ingresos y el respaldo continuo del Gobierno a Petróleos Mexicanos (Pemex), factores que han limitado la capacidad para estabilizar la deuda pública. EFE

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