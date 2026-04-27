Moody’s mejora su perspectiva sobre China y mantiene en A1 la calificación de su economía

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Pekín, 27 abr (EFE).- La agencia de calificación Moody’s ha mejorado la perspectiva de la deuda de China de ‘negativa’ a ‘estable’, aunque mantiene la calificación A1, al considerar que la economía del país muestra resiliencia frente a los desafíos internos y externos.

En un comunicado publicado este lunes, Moody’s explicó que la decisión refleja la capacidad del país asiático para sostener un crecimiento relativamente sólido pese a la desaceleración del sector inmobiliario, las tensiones comerciales o el entorno geopolítico global.

La agencia prevé que el crecimiento del PIB chino se desacelere de forma gradual en los próximos años, situándose en torno al 4,5 % en 2026 y al 4,2 % en 2027, apoyado por la competitividad de las exportaciones y la inversión gubernamental en sectores de alta productividad.

La perspectiva estable también refleja expectativas inalteradas sobre la trayectoria de la deuda pública de China, que seguirá aumentando hasta el 82,4 % del PIB en 2027 desde el 68,5 % en 2025, si bien Moody’s prevé que las autoridades la gestionen de forma controlada.

Entre los factores de riesgo estructural, el informe menciona el envejecimiento de la población, la debilidad del consumo interno y los desequilibrios del sector inmobiliario, que siguen condicionando el crecimiento.

Sin embargo, consideró que estos riesgos están parcialmente compensados por la capacidad institucional del Gobierno para gestionar la economía y mantener la estabilidad financiera.

La agencia subrayó que los bajos tipos de interés y el elevado nivel de ahorro interno limitarán los costes del servicio de la deuda. Asimismo, el carácter mayoritariamente estatal del sistema financiero chino ayudará a reducir los riesgos de refinanciación, al proporcionar una amplia demanda interna de deuda pública y una mayor estabilidad en su colocación.

La mejora de la perspectiva a estable indica que Moody’s no espera cambios en la calificación a corto plazo, tras haberla mantenido bajo perspectiva negativa en el periodo anterior. EFE

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