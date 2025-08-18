Moody’s pone a revisión posible mejora en la calificación crediticia a Pemex

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La agencia Moody’s Ratings puso a revisión para una posible mejora la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras el anuncio a principios de mes de un plan estratégico, con el cual se pretende que la empresa estatal deje de requerir el apoyo financiero de Hacienda para 2027.

“Moody’s Ratings (Moody’s) ha colocado en revisión al alza las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo la calificación de familia corporativa (CFR) de B3, la evaluación del riesgo crediticio base (BCA) de CA y las calificaciones de bonos senior quirografarios respaldados por B3 de las notas existentes de la compañía”, señaló en un comunicado.

La calificadora también colocó en revisión al alza las calificaciones de bonos senior quirografarios respaldados por B3 de Pemex Project Funding Master Trust y las del programa de bonos senior quirografarios respaldados por (P) B3 de Pemex y Pemex Project Funding Master Trust, cuando anteriormente era de una perspectiva negativa.

La revisión, argumentó Moody’s, responde al ‘Plan Estratégico de Pemex 2025-2035’, anunciado por el Gobierno mexicano (Baa2 negativa) a principios de mes y a la información adicional publicada sobre el plan estratégico de Pemex “para reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al día con el pago de cuentas por pagar”.

El 29 de julio pasado, el Gobierno mexicano emitió bonos por 12.000 millones de dólares a través de una emisión internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), con vencimiento en 2030, destinados a reforzar la situación financiera de Pemex.

Pemex es considerada la petrolera más endeudada del mundo, pues su deuda ronda los 99.000 millones de dólares, y la de proveedores, unos 23.000 millones de dólares.

Moody’s destacó que Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (SE), está ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a Pemex a través de la estructura P-CAP de 12.000 millones.

Además de que financiará parcialmente inversiones en el negocio ‘upstream’ a través del Fondo de Inversión para Pemex.

«Se espera que el cierre de las transacciones ocurra en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual concluiremos nuestra revisión de calificación”, apuntó la calificadora.

También dijo que se espera que se publiquen detalles adicionales durante el trimestre, incluyendo las especificaciones del fondo de inversión para Pemex, que serán clave para evaluar su atractivo para el sector privado.

“La revisión para mejora también refleja nuestra expectativa de que el Gobierno y Pemex anuncien, dentro de los próximos dos meses, un plan para abordar las amortizaciones que vencen al menos en 2026 y 2027″, destacó en un informe.

Agregó que, a menos que se implementen medidas estructurales para reducir eficazmente las necesidades de efectivo, las calificaciones se mantendrán limitadas.

“Dados los fuertes vínculos con el Gobierno de México, el riesgo de gobernanza es un factor a considerar en la acción de calificación”, señaló.

Apuntó que el Gobierno se comprometió a realizar futuras aportaciones similares a capital mediante una estructura de transferencia de riesgos para Pemex, lo que resultó en una mejora del calendario de amortización de deuda y el perfil de liquidez de la compañía.

Asimismo, propuso un Fondo de Inversión, que se espera ayude a financiar parte de las necesidades de inversión de Pemex con el objetivo de revertir la caída de la producción en los próximos dos a tres años, según afirmó Roxana Muñoz, vicepresidenta senior de Crédito de Moody’s.

A principios de agosto, Pemex reportó beneficios netos acumulados de 16.187 millones de pesos (unos 857 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, así como una deuda financiera que asciende a los 98.800 millones de dólares al cierre del mismo periodo. EFE

