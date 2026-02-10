Moody’s Ratings: bancos en México operan en entorno débil y en medio de fuerte competencia

3 minutos

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- En México los bancos operan en un «entorno económico débil» marcado por un «crecimiento moderado e incertidumbre persistente relacionada con las políticas y el comercio que limita las inversiones y las perspectivas de empleo», indicó este lunes la agencia Moody’s Ratings.

Además, señaló que el riesgo de activos se deteriorará en «medio de una fuerte competencia entre los bancos tradicionales y los nuevos participantes», aunque las reservas para «pérdidas crediticias son adecuadas», con niveles aún altos de bajas contables por créditos incobrables, esto al ratificar que la perspectiva del sistema bancario de México (Baa2 negativa) «sigue siendo negativa».

La agencia explicó que «la rentabilidad también se debilitará a medida que los márgenes se reduzcan en un entorno competitivo para el financiamiento y el crédito al consumo», mientras que los mayores costos operativos de las inversiones en digitalización y servicio al cliente presionarán las ganancias.

Mientras que «la capitalización seguirá siendo amplia y la capacidad de absorción de pérdidas se complementará con emisiones de deuda híbrida» y el fondeo de los bancos se beneficia de «franquicias estables de depósitos de clientes», además de la disminución de la capacidad de apoyo del gobierno y el debilitamiento de los marcos institucionales y de formulación de políticas que aumentan los riesgos.

En el reporte, Moody’s explicó que la fortaleza de la rentabilidad, el capital y el financiamiento «se ve atenuada por un entorno prolongado de bajo crecimiento y una creciente competencia».

Remarcó que el crecimiento del PIB se mantendrá «moderado», lo que refleja una débil dinámica de inversión y recodó que ha proyectado que la expansión económica de México «repuntará ligeramente», pero se mantendrá baja, con un promedio inferior al 1,5 % en 2026-2027, desde el 0,5 % registrado en 2025, lo que refleja persistentes obstáculos internos y externos.

«La inversión sigue limitada por los cambios en el sistema judicial y otras reformas institucionales que han aumentado la incertidumbre en torno al cumplimientos de los contratos y las garantías, así como por los esfuerzos de consolidación fiscal, que se ven socavados por la necesidad de apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex, B1 estable)», expuso.

También expuso que «la incertidumbre relacionada con el comercio, especialmente con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, seguirá retrasando las decisiones de inversión, incluidas las relacionadas con el ‘nearshoring'».

Agrego que «si bien el desempleo se mantendrá bajo —en 2,6 % en 2025—, el impulso del mercado laboral se está debilitando a medida que se desacelera la creación de empleo y aumenta la informalidad, que alcanzó el 55 % hacia fines del año pasado».

Recordó que el Plan México, que busca impulsar la producción y el empleo nacionales y el programa de inversión mixta para atraer la inversión privada, «podrían ayudar a aliviar estos obstáculos para el crecimiento si se implementan con éxito».

Al tiempo que apuntó que la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo del 2 % al 4 % en 2026-2027, tras alcanzar el 3,8 % en enero de 2026, «lo que respalda las expectativas del mercado de nuevos recortes de la tasa de política monetaria de hasta 7 %». EFE

