Morad hace un doblete: actúa en España y culmina en Marruecos con la camiseta de Hakimi

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Marta Donat

Rabat, 28 jun (EFE).- El rapero hispanomarroquí Morad conquistó a sus seguidores en ambos lados del estrecho al ofrecer este sábado un doblete: primero en España y ya entrada la madrugada en Rabat, donde cerró su actuación vistiendo la camiseta de la estrella marroquí Achraf Hakimi.

Tras ofrecer un primer concierto en su país de nacimiento en la sala Puro Latino de Madrid, el artista voló de inmediato a la capital marroquí para protagonizar, con apenas unas horas de diferencia, el cierre del Mawazine, el mayor festival de música de Marruecos en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

Ante una afición expectante por el retraso de su llegada, el artista entró en escena vistiendo la camiseta de la selección marroquí de fútbol con el número dos de los Leones del Atlas, en homenaje a su íntimo amigo Hakimi.

La euforia en el recinto terminó en locura cuando el propio lateral sorprendió a Morad con un mensaje de vídeo proyectado en las pantallas gigantes del estadio.

El idioma de la música

De este modo, la omnipresente fiebre del Mundial se trasladó a este recinto futbolístico donde, en lugar de jugar, se cantó y se bailó al ritmo del rap, sin olvidar las camisetas de la selección nacional.

Allí, sus fans marroquíes cantaron hits con millones de reproducciones como Motorola, Pelele, o Seya a pleno pulmón, letras que la mayoría de ellos no entiende, pero que dominan de principio a fin.

«No hablo nada de español, pero me sé todas las canciones» afirmó emocionado Omar, uno de los asistentes. A pocos metros, en primera fila y vistiendo la camiseta de la selección española, otra joven compartía la misma experiencia: «No hablo el idioma, pero me las he aprendido de memoria».

Sin embargo, algunos fans van un paso más y no se contentan con solo saberse las letras: quieren sentirlas y por eso, aprendieron el idioma de su cantante favorito.

Es el caso de Ghita, que viajó desde Casablanca, a unos 90 kilometros de Rabat, y llegó al recinto a varias horas antes del concierto para asegurar un buen sitio: «Aprendí español con Morad. Me enamore de su música y decidí aprender».

La joven se define como una auténtica «fanática» y explica que los versos de Morad, especialmente la frase «el que la sigue la consigue», que carga en un cartel, le empujan a seguir adelante a pesar de los problemas y la ayudan en su vida diaria.

El código de la calle une las dos orillas

Esa filosofía de resistencia ante la adversidad es el eje del concepto M.D.L.R (Mec de la Rue / Chico de la calle) que abandera el artista. Una identidad que se palpó en un estadio con miles de brazos alzados formando el símbolo de la «L», el saludo que representa el barrio donde nació Morad, La Florida en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La carga simbólica del concierto se mantuvo presente también en la puesta en escena, donde varias canciones se interpretaron con el fondo de la bandera de Marruecos proyectada en las pantallas. Además, en un gesto habitual en sus directos, el artista no dudó en arroparse con una bandera nacional que los propios aficionados le lanzaron desde la pista.

La emoción final del Festival de Mawazine llegó con la esperada unión sobre el escenarios de los dos grandes exponentes de la música urbana actual.

ElGrandeToto, uno de los máximos referentes del rap local que ya había ofrecido su propio espectáculo horas antes, volvió a irrumpir en el escenario para cantar junto a Morad sus colaboraciones.

Su aparición desató la locura de un público entregado a la música que aguantó con la energía intacta hasta el final del concierto, a pesar de que ya se superaba la una de la madrugada.

Mawazine despidió así su edición más urbana en uno de los estadios más grandes del país, consolidando a Morad como el puente perfecto de una identidad hispanomarroquí que demostró no tener fronteras. EFE

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(foto)