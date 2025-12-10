Moreno: Las críticas del Gobierno al Tribunal Supremo hacen «un mal favor a la justicia»

2 minutos

Bruselas, 10 dic (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este miércoles en Bruselas que las críticas de algunos ministros del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz «hacen un mal favor a la justicia y a la separación de poderes».

«Creo que se hace un mal favor a la justicia y a la separación de poderes cuando desde el Gobierno, desde el Ejecutivo, se critica de manera reiterada, se cuestiona de manera reiterada, las decisiones judiciales», dijo Moreno a los medios al término de una reunión de los populares europeos en el Comité de Regiones.

El presidente andaluz dijo que son «muy respetuosos con las decisiones que se adoptan» en el Tribunal Supremo, que «está formado por magistrados de gran experiencia y de gran proyección profesional».

También añadió que, «un país democrático funciona por separación de poderes» y que le parece «lamentable» ver «a una vicepresidenta del Gobierno (…) alentar manifestaciones en contra de una decisión judicial».

«Me parece algo que es no solamente lamentable, sino que, además, deteriora claramente nuestro sistema democrático», expresó.

En este sentido, pidió a los miembros del Gobierno «serenidad, prudencia y respeto a otro poder como es el Poder Judicial».

Este miércoles Teresa Peramato Martín ha prometido su cargo ante el rey como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. EFE

mas/lzu/jgb

(vídeo) (foto)