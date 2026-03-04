Moreno advierte que las lluvias «van a escasear en un futuro» en Andalucía

Bruselas, 4 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reiteró este miércoles en Bruselas la necesidad de consolidar una estrategia europea sólida en materia de resiliencia hídrica y advirtió que, pese al tren de borrascas, la sequía volverá a la región andaluza.

«Desgraciadamente Andalucía se ha convertido en un territorio que es prácticamente como un laboratorio del cambio climático, donde estamos viendo cómo se pasa el clima extremo, pasa de la sequía a la lluvia. Sabemos que las lluvias van a escasear también a futuro», sostuvo Moreno a los medios tras un encuentro con parlamentarios populares en el Comité Europeo de las Regiones (CDR).

El líder andaluz, que ostenta la vicepresidencia del CDR, aseveró en este contexto que el actual exceso de agua debe aprovecharse para planificar «con más serenidad».

«Todo el mundo entiende que hemos tenido ahora exceso de agua. Esto nos da la tranquilidad de poder trabajar con más serenidad en la planificación, pero lo que sabemos es que van a venir futuras sequías», manifestó.

Andalucía participa en una nueva alianza europea de regiones para reforzar la resiliencia hídrica y la preparación ante el cambio climático, y reclama que las regiones más vulnerables del sur tengan un papel activo en la toma de decisiones comunitarias.

«Queremos política común de agua, queremos garantizar que una parte de esos fondos se pueda utilizar para infraestructuras hídricas y queremos, además, que haya por fin un debate sereno, claro, contundente en las políticas de residencia hídrica, que es lo que impulsamos desde el propio Comité de las Regiones», añadió.

Moreno dijo además que ha recibido «la solidaridad» ante los daños provocados por las lluvias del último mes de compañeros de otras regiones, que entienden que estos fenómenos se deben al cambio climático porque en sus propias regiones también han pasado de tener escasez a abundancia de, por ejemplo, nevadas.

«Estos fenómenos extremos se están viviendo no solamente en el sur, sino también en el norte, lo que pasa es que en el sur y en concreto Andalucía se está viviendo de una manera más clara», reiteró. EFE

