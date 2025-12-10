Moreno dice que el alcalde de Algeciras «dará explicaciones» ante la denuncia por acoso

Bruselas, 10 dic (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este miércoles en Bruselas que desconoce la denuncia por acoso que el PSOE de Algeciras ha elevado hoy a la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de la localidad, el popular José Ignacio Landaluce, y añadió que está convencido que el edil «dará explicaciones».

«No puedo valorarlo porque no tengo conocimiento del mismo. Pero, no obstante, estoy convencido que el señor Landaluce, que es el alcalde de Algeciras, dará sus explicaciones y las dará en el mismo día de hoy», dijo Moreno a los medios de comunicación tras una reunión de los populares europeos en el Comité de Regiones.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, Rocío Arrabal, concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación, piden que se investiguen «supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual» que habrían sufrido dos concejalas del PP según unos mensajes de Whatsapp entre tres ediles populares que salieron a la luz.

Esta misma mañana Landaluce anunció a través de una declaración difundida por el Ayuntamiento de Algeciras que se mantendrá en el cargo y como senador, pero ha renunciado temporalmente a su militancia en el Partido Popular «para defender su honor» y defendió «su absoluta inocencia».

Antes de conocerse la renuncia temporal a la militancia y su mantenimiento en el cargo, el presidente andaluz pidió «esperar a que se posicione el alcalde de Algeciras, que es el afectado».

En la denuncia también se pide al Ministerio Fiscal que el Tribunal Supremo investigue la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exconcejal popular y de la excónyuge de un dirigente popular tras la divulgación de informaciones sobre supuestos episodios «de acoso y/o abuso sexual» a las involucradas. EFE

