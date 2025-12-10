Moreno pide una PAC que no tenga «ningún tipo de recorte» en la nueva financiación europea

3 minutos

Bruselas, 10 dic (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió este miércoles en Bruselas que la nueva Política Agraria Común (PAC) no tenga «ningún tipo de recorte» y se mostró «absolutamente en contra» de la centralización de los fondos europeos propuesta por la Comisión Europea.

«Nosotros queremos una PAC que no tenga ningún tipo de recorte. Estamos absolutamente en contra de la concentración o centralización de los fondos europeos», dijo Moreno a los medios a la salida de una reunión con populares europeos en el Comité de Regiones, donde ha defendido junto a otros mandatarios autonómicos que se mantenga el modelo actual de reparto de fondos europeos.

La propuesta de Bruselas para el futuro presupuesto plurianual 2028-2034 pasa por centralizar en los Estados miembros el reparto de los fondos cuyo desembolso estaría vinculado a acometer ciertas reformas e inversiones, emulando el modelo del fondo de recuperación poscovid.

A este respecto, el presidente andaluz manifestó que se trata de «una mala decisión que afecta no solamente a la unidad y cohesión de Europa, también a la gestión y la eficiencia».

«España es un país descentralizado. Somos mucho más capilares porque tenemos la capacidad de estar en todos los territorios. Tenemos una importantísima experiencia en gestión de fondos europeos», argumentó.

También defendió «una PAC que sea segura, estable, donde se incorporen elementos para nosotros fundamentales, como es el hecho de reducir la enorme burocracia, una simplificación administrativa».

Moreno participó junto a los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda; Navarra, María Chivite; Castilla la Mancha, Emiliano García-Page; y de las Islas Baleares, Marga Prohens, en la firma de la denominada ‘Declaración de Galicia’, la posición conjunta de las comunidades autónomas españolas al respecto del reparto de los fondos europeos.

En este sentido, ha mostrado su «satisfacción por la cohesión y la unidad (…) de todas las comunidades autónomas, independientemente de su orientación ideológica» así como de «los parlamentarios europeos y los diputados, tanto socialistas como populares» que están «a favor de modificar los presupuestos».

Entre otros asuntos, también defendió la candidatura de la ciudad andaluza de Málaga para ser sede de la Autoridad Aduanera Europea, y pidió al Gobierno de España que también defienda esa candidatura «con máxima intensidad».

«Creo que Málaga está perfectamente preparada, capacitada. Es una ciudad madura, una ciudad muy bien conectada, interconectada, una ciudad europea, una ciudad mediterránea, que cumple todos los requisitos para ser precisamente sede de una importante institución europea», argumentó. EFE

mas/ahg/jgb

(foto) (vídeo)