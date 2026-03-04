Moreno tacha de «preocupante» amenaza de embargo de Trump y dice que España está «aislada»

Bruselas, 4 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mostró este miércoles en Bruselas su preocupación por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner en marcha un embargo comercial y sostuvo a la vez que España se encuentra «aislada» del «grupo de grandes países»

«Esa amenaza es preocupante. Es preocupante porque, al final, estamos hablando de la primera economía del mundo y la influencia que ejerce esa primera economía del mundo», dijo Moreno, que recordó que Andalucía es la segunda comunidad autónoma exportadora a Estados Unidos.

El líder andaluz aseveró que la situación «puede complicar mucho la economía andaluza y española» tanto en el sector primario sino «también en la propia industria» y recordó que España «merece un respeto».

«Creo que en Estados Unidos tienen que saber también diferenciar lo que es un gobierno, y lo que en este caso es un mal gobierno, con los españoles. España merece un respeto y tiene que ser respetada», manifestó.

Al mismo tiempo, manifestó que, en una reunión con parlamentarios populares en el Comité de las Regiones, ha escuchado que España se encuentra «aislada» del «grupo de grandes países», lo que puede perjudicar a los intereses andaluces.

«Pero lo que a mí me preocupa, y lo que hoy he oído aquí, en el Parlamento Europeo, es que España se ha quedado aislada del grupo de los grandes países, de Francia y Alemania. (…) Y esa situación de aislamiento que yo he notado hoy aquí, a mí me preocupa, porque nosotros somos (Andalucía) una de las grandes potencias exportadoras. España necesita tener buenas relaciones con el mundo», señaló. EFE

