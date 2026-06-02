Morningstar valora a SpaceX en 780.000 millones de dólares, por debajo de estimaciones

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Nueva York, 2 jun (EFE).- La firma de análisis Morningstar situó este martes el valor de la empresa aeroespacial SpaceX en torno a los 780.000 millones de dólares, una cifra inferior a la que manejan las estimaciones del mercado para su próxima salida a bolsa.

Aunque la empresa de Elon Musk todavía no ha confirmado una fecha para su debut bursátil, diversos medios financieros apuntan al 12 de junio como la fecha objetivo para empezar a cotizar.

Según fuentes citadas este martes por The Wall Street Journal (WSJ), SpaceX aspira a alcanzar una valoración cercana a 1,75 billones de dólares en la operación.

De acuerdo con CNBC y Bloomberg, la compañía de Musk ya presentó a la SEC su solicitud para realizar una oferta pública inicial (IPO), que se prevé que recaude unos 75.000 millones de dólares.

Sin embargo, en su informe de hoy, Morningstar, una de las principales firmas de análisis financiero del mundo, considera que SpaceX estaría «significativamente sobrevalorada» respecto a su valoración implícita actual, aunque reconoce «la fortaleza de sus principales negocios», especialmente los servicios de lanzamientos espaciales y Starlink, su red de internet por satélite.

Según el analista Nicolas Owens de la firma, Starlink registró en 2025 un crecimiento de ingresos cercano al 50 %, hasta unos 11.300 millones de dólares, y se consolidó como el principal motor de generación de caja del grupo, con un beneficio operativo superior a 4.400 millones.

No obstante, el informe muestra dudas sobre áreas de negocio vinculadas a la inteligencia artificial, con proyectos como el desarrollo de infraestructuras de datos en el espacio, que califica de «altamente inciertos y difíciles de valorar».

Morningstar plantea en su escenario más optimista una valoración de SpaceX de hasta 1,3 billones de dólares, aunque también advierte de «riesgos» como «la elevada concentración de poder en manos de Elon Musk mediante estructuras de doble clase de acciones», así como «posibles operaciones vinculadas a otras de sus compañías tecnológicas».

Según WSJ, SpaceX prevé vender menos del 5 % de su capital en su oferta pública inicial, lo que permitiría recaudar entre 60.000 y 80.000 millones de dólares, para «financiar la expansión de su infraestructura tecnológica y sus proyectos de crecimiento», señala el periódico. EFE

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