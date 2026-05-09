Moscú acusa a Ucrania de violar la tregua al atacar territorio ruso y la anexionada Crimea

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Moscú, 9 may (EFE).- Rusia acusó este sábado a Ucrania de violar la tregua de tres días por el Día de la Victoria ,acordada con mediación de Estados Unidos, al atacar territorio ruso y también la anexionada península ucraniana de Crimea.

«Pese a la tregua anunciada, las fuerzas ucranianas atacaron las posiciones de nuestras tropas con drones de asalto y artillería», señaló un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. EFE

mos/rcf