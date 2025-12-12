Moscú celebra Comic Con, un soplo de aire fresco en medio de censura a cultura occidental

Moscú, 12 dic (EFE).- Moscú celebró este viernes la Comic Con entre sanciones al país y censura a la cultura occidental, después de cinco años sin acoger el evento.

El festival es uno de los últimos oasis de la cultura occidental y frente a las imposiciones de la propaganda rusa, que aún así ha penetrado en la Comic Con, que tiene lugar de la mano de la plataforma rusa Igromir, a través de los videojuegos de desarrollo nacional.

El evento, que acoge a los amantes del cómic, los videojuegos, el anime y demás intereses del mundo ‘friki’, se ha convertido en un esperpento entre lo impuesto por las autoridades rusas y lo que quiere ser por sí mismo: tanques y guerreros eslavos, por un lado, sirenas LGTBI y furry, por otro.

Un pequeño respiro ante la propaganda

Ante la constante imposición de unos valores tradicionales sobre la cultura rusa que ha concentrado sus esfuerzos en los últimos años sobre la población joven, muchos asistentes aprovechan para relajarse y hacen ‘cosplay’ de sus personajes favoritos.

Ello incluye a los furrys o cuadrúpedos, subcultura disfrazada de animales peludos que estuvo a punto de ser prohibida por las autoridades rusas.

En los puestos de cómics de autores independientes también se podían encontrar obras que podrían ser cuestionadas por los órganos de la censura, donde el protagonista es una sirenita hombre retratada como ‘oso’, en el argot LGTBI.

Como es habitual en los salones del cómic, lo más abundante era el manga y anime, además de productos de la cultura comercial occidental, con clásicos como los superhéroes de Marvel, y contemporáneos como Stranger Things, a pesar de la constantes críticas por parte de las autoridades rusas a la cultura estadounidense.

El 15 de diciembre participará telemáticamente el director de cine de EE.UU. Luc Besson, responsable de la película ‘El quinto elemento’.

Muchas armas y disparos

Uno de los pabellones está casi por completo dedicado a las armas, aunque virtuales. Es el de los videojuegos.

Nada más entrar en el ala una réplica de un tanque custodia la puerta haciendo publicidad del videojuego Mir Tankov (World of Tanks) con el subtítulo «Nuestro juego».

World of Tanks cambió de nombre a Mir Tankov después de que la empresa propietaria saliese del mercado ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, pero aún así la empresa en Rusia fue nacionalizada en 2025 porque sus dueños apoyaron al bando ucraniano.

Los videojuegos bélicos rusos son los que más abundan, aunque tampoco faltan los dedicados al folclore y la edad media rusa.

También hay algunas sátiras, como Sobakistán (Perrostán), un juego en el que los personajes son unos canes y que «cuenta la historia de un país hermético que por primera vez abre sus fronteras porque su líder finge su muerte para comprobar cuánto le quiere su pueblo», explicaron en el estand.

«Puedes ser detenido por cualquier cosa», añadió el representante.

Aunque la mayor cola era para probar, de pie, el juego de PC Arknights: Endfield, un RPG gratuito chino que se lanzará el 22 de enero de 2026.

Los moscovitas siempre buscan algo con lo que distraerse

Desde una hora muy temprana, los fans se agolparon a las puertas del recinto que acoge el festival, pese a la lluvia y la larga duración del evento, que se extiende por tres días.

Tampoco faltaban las colas en el interior, para comprar merchandising; participar en sorteos; maquillarse; probar demostraciones de videojuegos; hacerse fotos con influencers cosplayers -que tenían todo un pasillo aparte-; conseguir productos promocionales; y el guardarropas.

Las entradas por un día de visita fueron lanzadas a 1.500 rublos (unos 20 dólares), ahora están a 4.000 (unos 50 dólares) y el evento contó con el apoyo de importantes empresas rusas, como la agencia nuclear Rosatom, la telecomunicadora estatal Rostelecom y el ‘Google ruso’ Yandex, quien adquirió las marcas Igromir y Comic Con en Rusia a principios de año.

La última edición de la Comic Con en Moscú fue en 2019, cancelada al año siguiente a causa del coronavirus y pospuesta para 2022, cuando comenzó la guerra de Ucrania y se retiraron del país los organizadores originales del evento.EFE

