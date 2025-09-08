Moscú cita a embajador argentino por acusaciones de implicación rusa en escándalo escuchas
Moscú, 8 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este lunes al embajador de Argentina por las acusaciones sobre la supuesta implicación rusa en el escándalo de escuchas en la Presidencia argentina.
Rusia pidió explicaciones al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, por las declaraciones al respecto de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señala el comunicado de Exteriores en su página web.EFE
