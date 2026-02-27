Moscú cita a la embajadora finlandesa tras la quema de una bandera rusa en Helsinki

1 minuto

Moscú, 27 feb (EFE).- Rusia citó este viernes a la embajadora finlandesa en Moscú, Marja Liivala, tras la quema de una bandera rusa en Helsinki, informó el Ministerio de Exteriores del país.

«A la jefa de la misión diplomática finlandesa se le presentó una enérgica protesta por una provocación ocurrida el 24 de febrero frente a la Embajada de Rusia en Finlandia, durante la cual desconocidos quemaron la bandera nacional rusa», señala la nota oficial.

Según Moscú, se trata de un acto «blasfemo de profanación del símbolo nacional ruso».

Asimismo, la parte rusa expresó su «perplejidad ante el hecho de que las fuerzas del orden finlandesas no impidieran ese crimen».

Moscú enfatizó que es obligación de las autoridades finlandesas identificar y llevar ante la Justicia a los autores de la quema de la bandera para prevenir incidentes similares en el futuro. EFE

