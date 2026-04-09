Moscú considera que la tregua incluye también al Líbano, dice Lavrov a Araqchí

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Moscú, 9 abr (EFE).- Moscú parte de que la tregua en Oriente Medio incluye también al Líbano, dijo hoy el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, a su homólogo iraní, Abás Araqchí, en conversación telefónica.

«La parte rusa celebró el anuncio sobre un cese de hostilidades de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y la adhesión de Israel a dichos acuerdos. Se subrayó que Moscú cree firmemente que estos acuerdos, tal como anunciaron los mediadores paquistaníes, tienen una dimensión regional y, en particular, se aplican al Líbano», señaló Exteriores ruso en un comunicado.

Lavrov confió en el éxito del proceso de negociación y confirmó la disposición de Rusia de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis.

Araqchí, por su parte, agradeció a Lavrov la postura de Moscú en el Consejo de Seguridad de la ONU durante las discusiones sobre la situación en el golfo Pérsico.

El Gobierno del Líbano solicitó hoy a Pakistán que ratifique su inclusión en el alto el fuego de 14 días acordado entre Irán y Estados Unidos, ante la continuidad de los ataques israelíes que amenaza con hacer descarrilar las conversaciones del sábado en Islamabad.

Según las autoridades libanesas, los muertos por los ataques israelíes del miércoles superan los 200, mientras que el balance desde que se lanzó la campaña de bombardeos y la operación terrestre en el país son más de 1.700.EFE

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