Moscú culpa a Occidente de más de 20 muertes en un ataque ucarniano con drones en Jersón

Moscú, 1 ene (EFE).- La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, culpó este jueves a Occidente del ataque ucraniano con drones que se cobró más de una veintena de víctimas mortales en la región ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, según las autoridades rusas.

«¡Culpamos a todos los que patrocinan a los bastardos terroristas en Ucrania! ¡Los culpamos del asesinato de niños y el exterminio de civiles! ¡Los culpamos de la corrupción del Estado ucraniano, que se ha convertido en una máquina de matar! ¡Los culpamos!», comunicó la portavoz de la diplomacia rusa a través de Telegram.

Zajárova no dudó en comparar el ataque con un crimen de la Alemania nazi.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev también lo comparó con un crimen nazi y llamó «bastardos» a los ucranianos.

«Los bastardos de Bandera deben ser masacrados como cerdos enfermos. Dondequiera que se encuentren: en la pestilente Ucrania, en Europa o en los balnearios», declaró Medvédev a TASS.

La mayoría de representantes de las estructuras administrativas rusas se hicieron eco de la noticia, incluido el patriarca ruso Kiril y el presidente de la Duma estatal, Viacheslav Volodin.

Las autoridades de la región ucraniana de Jersón, ocupada parcialmente por Rusia, denunciaron hoy la muerte de 24 personas en un ataque con drones ucranianos contra un hotel cerca del mar Negro.

«Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió», informó el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram.

Los heridos fueron enseguida transportados desde Jorli, el lugar del ataque, a hospitales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, comunicó un funcionario de la región peninsular.EFE

