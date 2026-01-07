Moscú denuncia la «intercepción ilegal» de un petrolero con bandera rusa por EE.UU.

Moscú, 7 ene (EFE).- El Ministerio de Transportes de Rusia denunció hoy la «intercepción ilegal» del petrolero ‘Marinera’ que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

«Hoy sobre las 15.00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE.UU. y se perdió la comunicación con el navío», indicó el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram. EFE

mos/rcf