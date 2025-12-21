Moscú desmiente contactos con Seúl sobre programa nuclear de Corea del Norte

Moscú, 21 dic (EFE).- Rusia desmintió este domingo unos supuestos contactos con Corea del Sur sobre el programa nuclear de su vecino del Norte, tal y como especulan medios de prensa.

«El objetivo de este bulo es obvio y consiste en la voluntad de perjudicar la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte», señaló la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova en un comunicado.

Según Zajárova, «la parte rusa no mantiene consultas con la parte surcoreana ni aborda con ella ningún asunto que afecte a las relaciones bilaterales entre Pionyang y Seúl».

La portavoz aseguró que la prensa intentó de una manera «torpe» hacer pasar por consultas oficiales una visita a Rusia de una delegación surcoreana invitada por círculos académicos de este país.

Insistió en que Moscú descarta mediar entre las dos Coreas y pidió respeto por los intereses de Pionyang en asuntos relacionados con la búsqueda de estabilidad y paz duradera en la península asiática. EFE

