Moscú dice que BBC produce falsedades a gran escala al comentar el escándalo con Trump

Moscú, 10 nov (EFE).- La cadena pública británica BBC y «sus semejantes» producen falsedades a gran escala y presentan «el negro como blanco y viceversa», aseguró este lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el escándalo en torno a una polémica edición de un discurso del presidente de EE.UU, Donald Trump.

«Los encargos políticos y las maravillas de la edición (de vídeos) se están convirtiendo en la principal fuerza motriz del pseudoperiodismo», escribió Zajárova en Telegram.

Según la portavoz, los «periodistas del pasado, incluido los británicos, maldecirían a sus seguidores actuales».

«Y hasta hace muy poco, todos estos farsantes gozaban de total impunidad», agregó.

BBC sufrió un duro revés en las últimas horas tras la dimisión de dos de sus principales directivos y la amenaza de una demanda de no menos de mil millones de dólares de Trump por difamación.

El director general de la corporación, Tim Davey, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, dimitieron de sus cargos este domingo después de la presión surgida tras la publicación de un memorando interno sobre la edición de un documental sobre Trump y los incidentes del Capitolio de enero de 2021.

El memorando indica que el programa de reportajes en profundidad ‘Panorama’ pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada el discurso de Trump.EFE

