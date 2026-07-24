Moscú dice que ha atacado cerca de Kiev una muestra de drones que se lanzaban contra Rusia

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Moscú, 24 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este viernes que atacó hoy una muestra de drones cerca de Kiev, que las fuerzas ucranianas lanzan luego sobre objetivos civiles en territorio ruso.

«Las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque con armas de precisión de largo alcance contra una instalación en las afueras de Kiev donde se realizaba una demostración de vehículos aéreos no tripulados, incluyendo modelos avanzados de fabricación ucraniana y extranjera, utilizados para atacar objetivos civiles en Rusia», señala la nota castrense.

En el lugar atacado se encontraban desarrolladores y fabricantes de drones, así como representantes de tropas de sistemas no tripulados y de la inteligencia ucraniana, que «planifican y ejecutan directamente ataques en territorio ruso», según el texto.

Las autoridades ucranianas informaron previamente de la muerte de diez personas en el ataque ruso contra un acto de la industria armamentística, que también dejó un centenar de heridos.

Antes, fuentes rusas informaron de un ataque ucraniano producido la noche pasada contra una fábrica militar en la región rusa de Kírov, que causó al menos seis muertos y cerca de 30 heridos. EFE

mos/mra