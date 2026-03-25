Moscú es una de las tres ciudades con mayor vida cultural a nivel mundial, según alcalde

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Moscú, 25 mar (EFE).- Moscú se encuentra entre las tres ciudades del mundo con más centros y actividades culturales, aseguró este miércoles el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

«Moscú entró en el top 3 de las ciudades con mayor número de actividades y atracciones culturales», escribió en su canal de MAX, la versión rusa de Telegram.

Según Sobianin, «el año pasado las instituciones culturales de la ciudad tuvieron un número récord de visitas, 340 millones. En particular, en los parques de cultura y recreo, 282,5 millones; en los centros culturales y bibliotecas, 26,3 millones; en los museos y exposiciones, alrededor de 19 millones».

Además, señaló que a los teatros acudieron más de 5 millones de espectadores; a los conciertos 2,4 millones, y al circo, casi un millón.

«Gracias a los numerosos eventos, toda la ciudad, en esencia, ya se ha convertido en un espacio teatral y de conciertos a cielo abierto en las calles y los bulevares», añadió.

No conforme con ello, anunció los planes para el presente año, que incluyen la apertura de un centro de artes en Moskinó con un pabellón para filmaciones submarinas y la ampliación de espacios culturales como los célebres Gorki o Solólniki, entre otros.

También anunció la modernización de varios teatros, como el de Opereta, el Mossovet y el Teatro de la Sátira, y la creación de nuevos pabellones en VDNJ, el mayor recinto expositivo de la capital rusa.

Entre las actividades, adelantó la celebración del festival internacional al aire libre Bulevar Teatral y la creación de un conjunto etnográfico en el parque Kolómenski, a orillas del río Moskova. EFE

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