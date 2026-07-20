Moscú expulsa a dos diplomáticos italianos en respuesta a una medida similar de Roma

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Moscú, 20 jul (EFE).- Rusia anunció este lunes la declaración como ‘persona non grata’ de dos diplomáticos italianos en respuesta a una medida similar adoptada por Roma a principios de mes.

La noticia le fue comunicada hoy al encargado de negocios de Italia en Moscú, Giovanni Scopa, quien fue citado al Ministerio de Exteriores ruso.

La Cancillería rusa señaló en un comunicado que se trata de una respuesta a las acusaciones «infundadas» contra el agregado militar ruso en Roma y su adjunto, que se saldaron con su expulsión del país.

En virtud del principio de reciprocidad, el Ministerio de Exteriores ruso ha declarado ‘persona non grata’ al agregado de defensa adjunto y otro agregado de la legación italiana.

«Estos funcionarios, así como sus familiares, deben abandonar la Federación Rusa en un plazo de tres días», indicaron en Moscú.

«En este sentido, queremos recalcar una vez más que cualquier acción hostil o provocadora contra los diplomáticos rusos no quedará impune», concluye el comunicado.

El Gobierno de Italia ordenó el 8 de julio la expulsión de dos empleados de la Embajada de la Federación Rusa en Roma por su presunta implicación en las actividades de espionaje destapadas por las autoridades italianas. EFE

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