Moscú instala baterías antiaéreas en edificios residenciales ante ataques ucranianos

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Moscú, 26 jun (EFE).- Los comandos encargados de la instalación de baterías antiaéreas en la ciudad de Moscú colocaron anoche y esta madrugada equipos de defensa, entre ellos Pantsir S-1, en varios puntos de la ciudad, incluyendo edificios residenciales, ante los ataques ucranianos.

Uno de los puntos en los que se observaron las labores de los servicios de defensa fue en el norte del barrio moscovita de Chertánovo, donde fue instalado un sistema de misiles y de armas de artillería antiaérea autopropulsada, Pantsir S-1, sobre el tejado de un edificio residencial.

La maniobra, con helicópteros, tuvo lugar alrededor de las cinco de la mañana (hora de Moscú), aprovechando así las horas de luz y el escaso tráfico ciudadano, cuando también se transportó y colocó lo que aparentemente podría ser el centro de mando del sistema antiaéreo.

Justo hace una semana que se produjeron maniobras similares en la ciudad, incluido el mismo punto del barrio de Chertánovo, que se encuentra al sur del centro de la megalópolis, a unos 12 kilómetros del Kremlin.

Las autoridades rusas continúan así la fortificación de la capital del país, en las últimas semanas objetivo de masivos ataques ucranianos con drones que afectan también el resto de Rusia, principalmente a su infraestructura energética y logística.

El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana de haber derribado durante la pasada noche un total de 660 drones ucranianos sobre 12 regiones del país, la anexionada península de Crimea y los mares de Azov y Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en redes sociales de que las defensas interceptaron alrededor de una cincuentena de drones que se dirigían a la capital rusa. EFE

mos/ah

(foto) (vídeo)