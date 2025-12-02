Moscú pide a la India aislar su comercio de «terceros» antes de la visita de Putin

Nueva Delhi, 2 dic (EFE).- El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió este martes que Rusia y la India deben organizar su interacción comercial para que ésta no se vea afectada por terceros países, en una referencia a las presiones de Estados Unidos por las compras récord de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

«Debemos organizar nuestro volumen comercial y nuestra interacción comercial de manera que no puedan verse afectados por terceros países», dijo Peskov en una videoconferencia con medios indios con motivo de la visita a la India del presidente, Vladímir Putin.

Peskov afirmó que hay «algunos países y algunas entidades que intentan poner obstáculos en el camino del desarrollo del comercio» entre Moscú y Nueva Delhi.

El portavoz ruso se refirió a los aranceles punitivos del 50 % establecidos en agosto por Estados Unidos a productos indios en castigo por la compra de crudo ruso. La India es el segundo mayor comprador mundial de petróleo proveniente de Rusia.

«Apeguémenos a nuestros propios intereses. Este es nuestro enfoque», dijo Peskov, que destacó que el potencial del comercio entre Rusia y la India.

Peskov defendió que los aranceles entre la India y Estados Unidos son una cuestión «de las relaciones bilaterales» de esos dos. Sin embargo, el portavoz subrayó que lo que concierne a Moscú es «continuar y ampliar el volumen del comercio bilateral con la India, sin permitir que nadie interfiera en ello».

«Lo importante es que hemos logrado asegurar el crecimiento de nuestro volumen comercial a más de 63.000 millones de dólares. Es un volumen total de comercio bastante significativo, pero el potencial es mucho mayor y esperamos que antes de 2030 podamos alcanzar el horizonte de los 100.000 millones de dólares», dijo el portavoz del Kremlin.

El presidente Putin visitará el jueves y el viernes Nueva Delhi para participar en la 23ª Cumbre Anual India-Rusia y se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi.

Esta es la primera visita de Putin a la India desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Modi ha abogado por la paz en esta región desde el recrudecimiento del conflicto.

Putin y Modi se reunieron en la ciudad china de Tianjin en septiembre, durante la cumbre del a Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que ofrecieron una imagen de unidad junto a China y mostraron la imagen de un eje Moscú-Pekín-Nueva Delhi, alternativo a Occidente. EFE

