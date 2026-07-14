Moscú responde a Merz que no se podrá garantizar seguridad de Ucrania sin contar con Rusia

Compartir

2 minutos

Moscú, 14 jul (EFE).- El Kremlin dijo hoy que será «imposible» conceder garantías de seguridad para Ucrania sin contar con la opinión de Rusia, que se opone al despliegue de tropas occidentales en el país vecino.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, respondió así a unas declaraciones realizadas por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la seguridad en Ucrania.

«La declaración de Merz da fe de la inutilidad de la postura que defienden los europeos. Formular garantías de seguridad sin la participación de Rusia es imposible», comentó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que «si efectivamente los europeos están convencidos de esta postura, si insisten en ella, entonces esto excluye absolutamente la posibilidad de que los países europeos participen en el proceso de arreglo».

Rusia exige que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN, a acoger bases militares extranjeras y que mantenga su estatus de potencia no nuclear.

Al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios el lunes en París, Merz aseguró que serán los aliados de Ucrania quienes decidan las garantías de seguridad «y no Moscú».

«Es necesario que haya garantías de seguridad vinculantes y que la participación de los voluntarios desempeñe un papel importante junto con Estados Unidos», señaló.

Además, aseguró: «Vamos a aumentar la presión sobre Rusia (…) No lo hacemos para que la guerra continúe, lo hacemos para que la guerra pueda terminar tan pronto como sea posible. Nuestro mensaje a Rusia es: ha llegado la hora de ir a la mesa de negociaciones. Es la hora de ponernos de acuerdo sobre el momento de poner fin a este baño de sangre».

Entre otras cosas, los jefes de Estado y de Gobierno de diez países europeos anunciaron en París la creación de la Coalición Antibalística, una alianza concebida como una iniciativa «puramente defensiva» destinada a impulsar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa.

Peskov tachó la reunión de «coalición de belicistas (…) que no quieren la paz, sino la continuación de la guerra» a los países europeos que participaron en la cumbre de París. EFE

mos/rml

(vídeo)