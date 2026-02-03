Moscú vive la noche más fría del invierno con mínimas de 21,6º bajo cero

Moscú, 3 feb (EFE).- Moscú vivió la noche más fría del invierno, con temperaturas de hasta 21,6º bajo cero en medio de una ola de frío que durará hasta el viernes.

Durante la pasada noche, la temperatura en la región de Moscú bajó hasta los 28,9º bajo cero en algunas zonas, mientras que en la capital rusa se registraron hasta -21,6º, según el centro meteorológico Fobos, citado por RIA Nóvosti.

«La pasada noche fue la más fría en la capital rusa desde principios de este invierno, según la estación meteorológica estacionada en el área de VDNKh», señalan.

Se registraron 0,6 grados menos que el mínimo anterior, el pasado 1 de febrero.

Mientras tanto, la temperatura máxima para el martes es de alrededor de -15º.

En vistas a ello, los servicios de emergencias locales emitieron una alerta naranja a causa del frío hasta el viernes, cuando se esperan las próximas temperaturas mínimas históricas de este invierno.

A partir del fin de semana, se pronostica un aumento de las temperaturas, con máximas de -8º y mínimas de -11º el sábado.

A partir del viernes también se esperan nuevas nevadas en Moscú, que ya permanece cubierta de nieve desde antes de fin de año.EFE

