Moscú y Minsk cierran las maniobras Západ-2025 en un polígono militar en territorio ruso

2 minutos

Moscú, 16 sep (EFE).- Los ejército ruso y bielorruso cierran este martes las maniobras estratégicas Západ-2025 en territorio ruso, desde un polígono militar a las aguas del Báltico y el mar de Barents.

Por ese motivo, el ministro de Defensa bielorruso, Víctor Jrenin, se desplazó a Rusia para supervisar «la fase activa» de los ejercicios, que han puesto en alerta a la OTAN.

El objetivo de las actividades, que arrancaron el pasado viernes, es coordinar las acciones de diferentes tipos de unidades en la defensa de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

Tropas rusas realizaron hoy ejercicios para frenar el avance enemigo con la ayuda de drones en el enclave báltico de Kaliningrado, que limita con Polonia, que ha concentrado a decenas de miles de efectivos en la frontera con Bielorrusia después de la incursión aérea hace una semana de drones rusos en territorio de su país.

Una vez corregido el fuego con la información recibida de los drones, los tanques y la artillería pudieron martillar las posiciones enemigas.

En las aguas que bañan Kaliningrado corbetas, baterías costeras y cazas Su-30 también dispararon misiles de crucero contra buques de un adversario potencial.

Los bombarderos Tu-160 realizaron durante casi cuatro horas vuelos de patrullaje sobre el mar de Barentsk en el marco de los Západ-2025 y simularon el lanzamiento electrónico de misiles de crucero.

Las maniobras, que pudieron ser supervisadas el lunes por el agregado militar de EE.UU., incluían sobre el papel la simulación del empleo de misiles nucleares tácticos y misiles balísticos Oréshnik.

«Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en rueda de prensa.

Con todo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de ‘Centinela oriental’ con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y «otros», aseguró respecto a la incursión aérea rusa en Polonia que representó «la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado».EFE

