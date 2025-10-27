Moscú y Pionyang responsabilizan a EE.UU. y sus aliados de tensiones en península coreana

2 minutos

Moscú, 27 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Corea del Norte, Choe Son-hui, responsabilizaron este lunes a Estados Unidos y sus aliados de las crecientes tensiones en la península coreana, el noreste de Asia y en el mundo, en general.

«Durante los debates sobre la situación internacional actual expresaron el punto de vista compartido de que la principal causa de las tensiones en la península coreana, en Asia Nororiental y en el mundo en general radica en las acciones agresivas de Estados Unidos y sus aliados», señala el comunicado de Exteriores emitido tras la reunión ente ambos ministros.

La diplomacia rusa señaló que Lavrov «expresó el total apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno de Corea del Norte para defender su soberanía y garantizar la seguridad del país».

«Los resultados de las conversaciones celebradas imprimirán un gran impulso al desarrollo y fortalecimiento de las tradicionales relaciones de amistad rusocoreanas, que han ascendido a un nivel de alianza cualitativamente nuevo», indicó Exteriores.

Choe se reunió esta mañana con su colega ruso y posteriormente con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, quien transmitió sus mejores deseos al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Durante su reunión, Lavrov subrayó que «los rusos nunca olvidarán las proezas» protagonizadas por los soldados norcoreanos durante la campaña de liberación de la región de Kursk, ocupada parcialmente por las tropas ucranianas entre agosto de 2024 y mayo de este año.

La visita de la jefa de la diplomacia norcoreana a Moscú coincide con el llamamiento del presidente de EE.UU., Donald Trump, que expresó su deseo de reunirse con Kim aprovechando su gira asiática.

El único país que ha apoyado a Rusia con botas sobre el terreno en Ucrania ha sido la República Popular Democrática de Corea.

Putin viajó especialmente a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Seguidamente, el líder norcoreano envió tropas a Kursk -se habló de 15.000 hombres- con el fin de expulsar a los invasores ucranianos.

A su vez, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, según la inteligencia surcoreana y occidental.

A cambio Rusia proveyó a los norcoreanos de sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, y petróleo refinado, entre otras cosas.EFE

