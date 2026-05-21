Moscu niega que ataques ucranianos a refinerías rusas reduzcan el suministro

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Moscú, 21 may (EFE).- El Kremlin negó este jueves que los múltiples ataques a las refinerías rusas sean capaces de reducir los suministros de combustible rusos.

«No, el Kremlin no ve tal riesgo. Si bien la producción de combustible podría disminuir en algunas zonas, esto se debe en parte a los trabajos de mantenimiento estacional», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a una pregunta sobre si existía el riesgo de la disminución de producción de combustible debido a los constantes ataques con drones contra refinerías y otras instalaciones de infraestructura energética del país.

El portavoz del Kremlin aseguró que el balance de combustible «está calculado» y existe un «sistema de compensación necesario».

«El Ministerio de Energía supervisa constantemente este asunto», afirmó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que las fuerzas de Kiev han atacado una refinería de petróleo situada en la localidad rusa de Sizran, a más de 800 kilómetros de la frontera entre ambos países.

Ucrania ataca todas las semanas varias refinerías rusas, en un intento de detener los suministros de combustible al Ejército ruso y las capacidades económicas de Rusia, que financia en gran medida la guerra con sus exportaciones de petróleo.

Zelenski dijo esta semana que este tipo de operaciones ucranianas han hecho disminuir en sólo unos meses alrededor de un 10 % la capacidad de refinación de petróleo con la que cuenta Rusia.

En tanto, según medios internacionales, casi todas las principales refinerías de petróleo del centro de Rusia se han visto obligadas a detener o reducir la producción de combustible tras los ataques de drones ucranianos en los últimos días.EFE

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